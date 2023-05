Usa: Carolina del Nord, Senato approva divieto all’aborto dopo 12ma settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Carolina del Nord ha approvato una proposta di legge per vietare l’aborto dopo la dodicesima settimana di gravidanza. Il testo passerà ora al governatore democratico, Roy Cooper, che ha già annunciato di voler esercitare il diritto di veto, definendo la proposta “estrema”. I repubblicani, tuttavia, hanno in Assemblea una maggioranza sufficiente a bloccare anche un provvedimento del genere, dopo che il mese scorso la deputata Tricia Cotham ha lasciato i democratici. La proposta vieterà alle cliniche di eseguire un aborto dopo la dodicesima settimana di gravidanza, con le uniche eccezioni previste per i casi di violenza sessuale o incesto, per le quali si potrà richiedere la procedura fino alla ventesima settimana. Il testo prevede poi il limite di 24 settimane in presenza di “anomalie limitanti”, stabilendo comunque che si potrà procedere nel caso in cui un medico dovesse stabilire che un aborto è necessario per salvare la vita di una paziente. (Was)