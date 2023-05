Italia-Russia: Tajani a “Faz”, impossibile tornare in buoni rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “impossibile tornare in buoni rapporti” con la Russia dopo la guerra che ha mosso contro l'Ucraina e con il suo presidente, Vladimir Putin, che “non si tirerà indietro dalla propria posizione”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che, con l'aggressione contro l'ex repubblica sovietica, “il governo russo ha deciso di infrangere tutte le regole”. Per Tajani, “c'è è stato un primo Putin con cui andava bene e ora abbiamo un secondo Putin con cui va molto male. Un terzo Putin non ci sarà”. (Geb)