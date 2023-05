Italia-Usa: Meloni incontra McCarthy, focus su Ucraina e partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha oggi incontrato una delegazione composta da esponenti di entrambi i partiti politici della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dallo Speaker Kevin McCarthy. Il presidente Meloni ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai parlamenti nelle nostre Nazioni. Al centro dei colloqui il partenariato strategico bilaterale e le principali questioni internazionali, a partire dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dalla stabilità nel Mediterraneo allargato. È stato condiviso il fermo impegno comune nel promuovere la pace e la stabilità in tutti i teatri di crisi ormai interconnessi, investendo nello stretto coordinamento tra alleati e partner, in particolare in ambito G7, Nato e Ue.(Rin)