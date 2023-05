Sanità: Cdm, prorogati fino a ottobre componenti Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si estende di ulteriori 6 mesi, fino all’11 novembre 2023, il periodo massimo per l’applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della Regione Calabria. I Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale decadono, se non confermati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Lo rende noto il comunicato del Consiglio dei ministri. Nelle more della riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), si prorogano al primo ottobre 2023 i termini della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (Cts) e del Comitato prezzi e rimborso (Cpr).(Rin)