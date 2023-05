Brasile: ministro Finanze Haddad parteciperà al G7 in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, parteciperà come invitato a un evento nell'ambito della prossima riunione del G7, in agenda tra il 19 e il 21 maggio a Hiroshima, in Giappone. Sarà la prima volta che un ministro delle Finanze brasiliano partecipa a un incontro del gruppo. Il 6 aprile, il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha invitato formalmente il presidente Luiz Inacio Lula da Silva a partecipare al vertice. Il capo dello stato brasiliano non ha tuttavia ancora confermato la sua presenza. In assenza del presidente, toccherà ad Haddad presentare l'agenda economica proposta per il Paese per i prossimi anni, con particolare attenzione ai piani di sviluppo socioeconomico sostenibile. Il ministero lascerà il Brasile la notte di lunedì 8 maggio 2023 e arriverà a Tokyo due giorni dopo. L'evento cui parteciperà si svolgerà a Niigata, situata sulla costa nord-occidentale di Honshu, l'isola più grande del Giappone.(Brb)