Brasile-Portogallo: partito estrema destra portoghese cancella evento con Bolsonaro (2)

23 luglio 2021

- L'ex presidente del Brasile Bolsonaro non può viaggiare all'estero a causa del sequestro del passaporto, disposto dal giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, nell'ambito dell'inchiesta sulla falsificazione dei certificati di vaccinazione che ha portato ieri mattina all'arresto di sei ex collaboratori di Bolsonaro e alla perquisizione in casa dell'ex capo dello stato di altre 13 persone tra Brasilia e Rio de Janeiro. Nel corso dell'operazione a casa di Bolsonaro, la Polizia federale ha anche sequestrato il cellulare, documenti e computer dell'ex capo dello stato. L'evento di Chega in Portogallo avrebbe contato sulla presenza della francese Marine Le Pen, leader del Rassemblement Nacional, dello spagnolo Santiago Abascal, presidente di Vox, del primo ministro ungherese, Victor Orban, e del ministro delle Infrastrutture italiano Matteo Salvini, leader della Lega. (Brb)