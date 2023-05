Usa: vertici di Google e Microsoft alla Casa Bianca, focus su rischi dell’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati di Google, Microsoft, Anthropic e OpenAI hanno partecipato oggi ad una riunione alla Casa Bianca con la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, e altri funzionari della presidenza Usa. L’incontro, riferisce una nota, è stato organizzato per discutere i rischi associati all’intelligenza artificiale, e in particolare la necessità di garantire la sicurezza dei prodotti basati su questa tecnologia, prima della diffusione al pubblico. “Per realizzare appieno i benefici che l’intelligenza artificiale può apportare alla società, è fondamentale mitigare i rischi anche potenziali che questa tecnologia è in grado di porre per la società, la sicurezza nazionale, la privacy e l’occupazione”, si legge nella nota diffusa al termine della riunione, a cui ha partecipato brevemente anche il presidente, Joe Biden. La Casa Bianca ha anche invitato le quattro aziende, alla luce del loro ruolo nel settore dell’innovazione statunitense, ad assumere “un comportamento responsabile” per quanto riguarda i diritti dei cittadini e la sicurezza. (Was)