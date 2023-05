Ucraina: Tajani a “Faz”, libertà del Paese significa che i russi devono lasciarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La libertà dell'Ucraina significa che le forze russe “devono lasciare il Paese”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che il ritiro russo dall'Ucraina “non corrisponde alla posizione cinese” per la risoluzione del conflitto nell'ex repubblica sovietica. Allo stesso tempo, l'esponente del governo ha osservato di accogliere “con favore l'impegno per la pace” di Pechino. In questa iniziativa cinese, ha quindi sottolineato Tajani, “vi sono molti punti su cui non sono d'accordo. Per esempio, la ritirata dell'esercito russo dall'Ucraina non viene menzionata”. Per il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, due punti sono “importanti” per porre fine alla guerra nell'ex repubblica sovietica. In primo luogo, si tratta di istituire una “zona liberata” intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sono poi necessari “corridoi verdi” per l'esportazione del grano ucraino in Africa. “A partire da questo, ci si può avvicinare a colloqui di pace”, ha infine affermato Tajani. (Geb)