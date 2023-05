© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "La mobilità a Roma come diritto sociale", organizzata dall’associazione RomaRicercaRoma per aprire una riflessione sugli impatti sociali del sistema cittadino della mobilità, con particolare riguardo agli effetti sulle varie forme di disuguaglianza e di esclusione sociale. Presso il Mattatoio di Roma, Padiglione 9b (Ore 17)- Presentazione del libro “Meloni segreta – Origini, ascesa e trionfo di una lady di ferro vestita di nero” di Andrea Palladino. Presso Casetta Rossa in via G.B. Magnaghi, 14 a Roma (Ore 18:30) (Rer)