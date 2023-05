Siccità: Zaia, nomina Dell'Acqua assicurerà visione ed interventi mirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di Nicola Dell'Acqua "è una nomina che assicurerà visione e interventi mirati per affrontare, in maniera strutturata, una crisi senza precedenti, che ha travolto indistintamente l'intero Paese, dal Nord al Sud". Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, augurando buon lavoro a Nicola dell'Acqua nominato commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica. Zaia ha poi aggiunto: "E' il nome giusto al posto giusto, sia per le doti di problem solving sia per l'esperienza e la conoscenza dei temi ambientali. Lavorando fianco a fianco in occasione di altre emergenze, che hanno colpito in passato il Veneto, ho potuto apprezzare le sue capacità di coordinamento e di gestione delle attività commissariali". "Dell'Acqua è stato al mio fianco durante l'emergenza Vaia, affiancandomi con successo nell'attività commissariale. L'ho voluto anche alla guida del soggetto attuatore nell'ambito delle attività commissariali per la siccità in Veneto. In precedenza ha diretto l'Agenzia Regionale per l'ambiente del Veneto e ricoperto altri importanti incarichi, affermandosi per la conoscenza dell'ambiente naturale nei suoi aspetti più critici. Sono certo che Dell'Acqua saprà affrontare anche questa sfida, che richiede tempestività e capacità di intervenire in modo mirato per fronteggiare gli effetti delle scarse piogge" ha concluso Zaia. (Rev)