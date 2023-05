Italia-Russia: Tajani a “Faz”, non siamo stati ingenui con Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia “non è stata ingenua” con il presidente russo, Vladimir Putin, né ha commesso errori in passato nei rapporti con Mosca, così come non ne ha compiuti la Germania. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Il titolare della Farnesina ha evidenziato che “l'intero governo italiano, non soltanto Berlusconi ha collaborato con la Russia perché Putin era diverso”. Pertanto, “non siamo stati ingenui”, ha rimarcato il coordinatore di Forza Italia (FI). Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha continuato: “Purtroppo, non abbiamo materie prime, nel settore dell'energia avevamo bisogno soprattutto di gas, di petrolio”. Per tale motivo, è stato necessario stipulare accordi con “altri Paesi”. Al riguardo, Tajani ha sottolineato l'importanza delle importazioni di energia sia per l'Italia sia per la Germania, “i due più importanti Paesi industriali in Europa. Senza questi approvvigionamenti, ha infine affermato il titolare della Farnesina, sarebbe “impossibile” per i due Stati competere su scala globale. (Geb)