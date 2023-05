Energia: da Cdm via libera a 13 impianti agrivoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha esaminato 14 procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione di 13 impianti agrivoltaici (12 nella Regione Puglia, 1 nella Regione Basilicata) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, per una potenza complessiva di 593,662 MW, e un progetto relativo a un pozzo esplorativo per estrazione idrocarburi nella Regione Siciliana. Lo rende noto il comunicato del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri ha deliberato positivamente rispetto alla compatibilità ambientale dei progetti in esame, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalle Commissioni competenti istituite presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via-Vas o Commissione tecnica Pnrr-Pniec). Ai sensi dell’articolo 7, del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, le delibere del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Via. Sono stati invitati, per partecipare alle deliberazioni sui provvedimenti di competenza, i Presidenti delle Regioni interessate. Hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. (segue) (Rin)