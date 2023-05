Usa: caso Jeffrey Epstein, Isole Vergini chiedono mandato di comparizione per co-fondatore di Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Isole Vergini statunitensi hanno chiesto nuovamente alle autorità giudiziarie Usa di dare il via libera ad un mandato di comparizione rivolto a Larry Page, uno dei co-fondatori di Google, nel quadro della causa civile avviata contro JpMorgan Chase per le attività di traffico sessuale perpetrate dall’imprenditore Jeffrey Epstein, che all’epoca dei fatti era un cliente della banca. Stando agli atti giudiziari, il governo del territorio statunitense ha chiesto al giudice Jed Rakoff di autorizzare il mandato di comparizione nei confronti di Page “per vie alternative”, dal momento che finora non è stato possibile consegnare i documenti fisicamente. “Larry Page potrebbe essere tra le persone che Epstein ha tentato di indirizzare alla banca JpMorgan Chase come cliente”, si legge nel documento firmato dagli avvocati. Le Isole Vergini hanno chiesto di ottenere tutta la documentazione relativa alle interlocuzioni tra Page e JpMorgan Chase dove si fa riferimento ad Epstein, a partire dal 2002. (Was)