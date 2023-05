Brasile-Bolivia: governi riattivano i meccanismi di dialogo per rilanciare relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi del Brasile e della Bolivia hanno riattivato tutti i meccanismi di dialogo, comitati e commissioni miste per rilanciare le relazioni bilaterali su vari temi come frontiere, integrazione stradale e ferroviaria, risorse idriche, energia, navigazione, lotta al contrabbando, criminalità organizzata e cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Abi" al termine del vertice bilaterale tra i ministri degli Esteri di Brasile, Mauro Vieira, e Bolivia, Rogelio Mayta, oggi a La Paz. (segue) (Brb)