Molise: incontro presidenti assemblee regionali, approvato un documento sulle aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso il Museo Paleolitico di Isernia, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea plenaria è stata presieduta dal Presidente del Consiglio regionale del Molise, Salvatore Micone, che ha introdotto i lavori e presentato i vari punti iscritti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea dopo l'illustrazione svolta dal Segretario del Consiglio regionale del Molise, Sandra Scarlatelli, ha approvato, cosi come emendato a seguito della discussione, il "Documento programmatico in materia di politiche di ripresa e resilienza nelle aree interne e montane".(Gru)