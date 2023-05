Canada: governo convoca ambasciatore cinese dopo minacce a deputato conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo canadese ha convocato l’ambasciatore cinese a Ottawa, Cong Peiwu, per chiedere conto di presunte minacce contro il deputato conservatore Michael Chong e la sua famiglia. All’ambasciatore, ha detto la ministra degli Esteri Melanie Joly in una dichiarazione, “verrà riferito che non tollereremo alcuna forma di interferenza straniera”. Tutte le opzioni, ha aggiunto, “restano sul tavolo mentre valutiamo le conseguenze di questo comportamento”. L’annuncio arriva dopo che il quotidiano “Globe and Mail” ha riferito, citando un documento top secret e una fonte anonima della sicurezza nazionale, che il servizio di intelligence cinese ha cercato di prendere di mira Chong e la sua famiglia a Hong Kong e che nella vicenda sarebbe coinvolto un diplomatico cinese in Canada. Michael Chong, il cui padre è originario proprio di Hong Kong, è notoriamente critico nei confronti del governo di Pechino. Il deputato ha più volte puntato il dito contro le violazioni del governo cinese in materia di diritti umani e i suoi presunti tentativi di interferire negli affari del Canada. Nel febbraio 2021, Chong aveva votato a favore di una mozione che condanna come genocidio il trattamento da parte della Cina della minoranza uigura. (Was)