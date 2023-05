Lavoro: Calenda (Azione), taglio cuneo fiscale è sacrosanto, non capisco critica dei sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Sono all'opposizione ma non faccio opposizione in modo preconcetto. Quindi io penso che il taglio" del cuneo fiscale da parte del governo "il primo di maggio è un taglio sacrosanto". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite a Dritto e Rovescio in onda questa sera su Retequattro. "Qual è la critica dei sindacati? Cosa c'è di male?".(Rin)