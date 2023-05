Usa: morte di Tyre Nichols, autopsia conferma decesso a causa del pestaggio dei poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autopsia sulla salma di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano morto in ospedale a Memphis il 10 gennaio scorso, tre giorni dopo essere stato picchiato a morte da cinque agenti di polizia che lo hanno fermato ad un posto di blocco, ha confermato che il ragazzo è deceduto a seguito delle ferite alla testa riportate durante il pestaggio. Nel rapporto pubblicato oggi, i medici della contea di Shelby che hanno effettuato l’autopsia hanno confermato che la morte di Nichols è classificabile come omicidio, alla luce delle ferite alla testa e al collo e dei lividi riscontrati su tutto il corpo, associabili al pestaggio. In aggiunta, i medici hanno riscontrato che il 7 gennaio, giorno in cui Nichols è stato fermato ad un posto di blocco, il tasso di alcol nel suo sangue era pari allo 0,49 per cento: ben al di sotto del limite legale per guidare in Tennessee, nonostante gli ex poliziotti abbiano dichiarato di averlo fermato per guida in stato di ebbrezza. (Was)