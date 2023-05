Difesa: chiuso con 75,9 milioni euro il fatturato dell’esercizio finanziario 2022, incremento del 6,8 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati confermano il trend di crescita della Società in house del ministero della Difesa che chiude il bilancio 2022 con un fatturato di circa 75,9 milioni euro, a fronte di circa 71,1 milioni euro del 2021, con un incremento di circa 5,1 milioni di euro rispetto all’anno precedente, con una crescita del 6,8 per cento. L’utile a disposizione dell’azionista, al netto delle imposte, è pari a circa 6,5 milioni euro. Lo riferisce il ministero della Difesa in un comunicato diffuso a seguito dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2022, svoltasi nel pomeriggio di oggi a Palazzo Baracchini a Roma, sede del ministero della Difesa. Ha partecipato alla riunione il ministro della Difesa Guido Crosetto in qualità di socio e azionista unico, insieme al presidente della Società, dottoressa Giovanna Romeo e all’amministratore delegato, avvocato Fausto Recchia. Presente tutto il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e il magistrato delegato della Corte dei conti, oltre al direttore generale di Difesa servizi, dottor Luca Andreoli. Le retrocessioni alle Forze armate, che avevano già raggiunto il più alto livello dalla nascita della Società nel 2021 (circa 65 milioni), sono ulteriormente aumentate nel 2022 raggiungendo circa 71 milioni di euro (incremento pari + 6 milioni, pari a + 9 per cento rispetto al 2021). Nel corso dei lavori dell’assemblea il ministro Crosetto, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione (Cda) e il nuovo collegio sindacale e indicato il nome del consigliere a cui conferire l’incarico di amministratore delegato nella persona dell’attuale direttore generale della Società Luca Andreoli. Il ministro ha ringraziato il Cda uscente e l’amministratore delegato Fausto Recchia per gli importanti risultati di crescita raggiunti in questi anni. (segue) (Com)