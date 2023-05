Difesa: chiuso con 75,9 milioni euro il fatturato dell’esercizio finanziario 2022, incremento del 6,8 per cento su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fausto Recchia lascia dopo tre mandati: “Grazie ministro, innanzitutto a lei per aver avuto 11 anni fa l’intuizione di far nascere Difesa Servizi e grazie per il sostegno che ci ha dato in questi mesi. Per me è stata una straordinaria esperienza, nove anni bellissimi e ricchi di soddisfazioni, segnati da una crescita costante e da ambiziosi traguardi raggiunti. Nulla sarebbe stato possibile senza il contributo determinante di tutte le componenti. Dallo straordinario personale della Società, professionale e appassionato, agli organi sociali, di gestione e di controllo, con i quali ho lavorato sempre in un clima sereno di proficua collaborazione; dallo Stato maggiore della Difesa alle Forze armate tutte, passando per la Polizia di Stato, per la fiducia che ci hanno sempre accordato, riconoscendo il valore dello strumento. E grazie ai ministri della Difesa, tutti, che dalla nascita di Difesa Servizi ad oggi, nella loro qualità di soci, hanno sempre sostenuto l’attività della Società, rendendone possibile il successo. Grazie a tutti. Da ognuno di loro ho imparato tantissimo e spero di aver lasciato qualcosa. Porterò sempre con me questa esperienza. Oggi è stato nominato un nuovo Cda con nuovi organi di controllo. Voglio augurare il meglio ai nuovi componenti, sicuro che proseguiranno nel percorso di crescita valorizzando, ancor di più, il ruolo della Società. Al nuovo amministratore delegato, Luca Andreoli, che con me, in qualità di direttore generale ha condiviso questi meravigliosi anni, invio un ringraziamento per il suo apporto fondamentale nel percorso di crescita che lasciamo alle nostre spalle, e un grande in bocca al lupo per la stagione che si apre, affinché sia una stagione di successi! Viva la Difesa italiana, viva Difesa Servizi” ha dichiarato. La nomina del nuovo amministratore delegato sarà formalizzata nei prossimi giorni al termine degli adempimenti previsti dalle norme vigenti. (Com)