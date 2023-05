Governo: Tajani a “Faz”, da capo di governo europeo Berlusconi è stato ponte tra Russia e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da “capo di governo europeo”, il presidente di Forza Italia (FI) Silvio Berlusconi è stato “il ponte tra la Russia e la Nato”. L'incontro avvenuto a Pratica di Mare nel 2002 tra i presidenti russo e statunitense, Vladimir Putin e George W. Bush, è stato “un successo europeo”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In questo modo, il coordinatore di FI ha risposto a una domanda in merito alle dichiarazioni di Berlusconi sugli aiuti militari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. In particolare, il titolare della Farnesina ha sottolineato che la sua posizione in merito “è quella del governo italiano”. Con riguardo alle affermazioni del presidente di FI, Tajani ha osservato che “non è facile da spiegare” e “non si deve limitare a due o tre frasi, ma guardare la storia attentamente”. Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha quindi evidenziato: “Da capo di governo europeo, Berlusconi è stato il ponte tra la Russia e la Nato. L'incontro tra i presidenti Putin e George W. Bush nel 2022 a Pratica di Mare, presso Roma, è stato un successo europeo”. (segue) (Geb)