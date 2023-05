Governo: Tajani a “Faz”, da capo di governo europeo Berlusconi è stato ponte tra Russia e Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Tuttavia, ha proseguito Tajani, “da allora la situazione si è sviluppata in maniera purtroppo negativa”. Il coordinatore di FI ha continuato: “Ricordo molto bene come Berlusconi si è opposto all'invasione russa della Georgia. Chiamò Putin, insieme all'allora presidente francese Sarkozy, e riuscirono a fermare l'attacco”. Ora, ha rimarcato il titolare della Farnesina, “vogliamo la libertà dell'Ucraina, lo sottolinea anche Berlusconi in ogni discorso”. Inoltre, all'inizio dell'invasione russa dell'ex repubblica sovietica, l'ex presidente del Consiglio “ha votato al Parlamento europeo a favore di una chiara condanna di Putin”. Tajani ha, infine, dichiarato che la posizione dell'Italia “è chiara: siamo dalla parte dell'Europa, siamo dalla parte dell'America, siamo assolutamente contro l'invasione russa” dell'Ucraina. (Geb)