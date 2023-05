Ue: Stato dell’Unione, costruire l’Europa in tempi di incertezza è più che mai necessario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente all’evento è stato invece il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che nel suo intervento di apertura della conferenza ha dichiarato che la sua “italianità è fortissima” ed è proprio perché è fiero di essere italiano che si sente “un cittadino europeo”. “Il cuore della nostra civiltà alberga nella mia patria come in quella di tanti di voi”, ha detto il ministro, spendendo parole di encomio per un’Ue che ha una chiara “identità valoriale”, fondata sul “rispetto della persona”. “Questa è l’Europa in cui io credo. Sono valori che abbiamo il dovere di trasmettere ai nostri figli”, ha continuato. Tajani ha voluto precisare che gli italiani in Europa contano e che non si può sempre abusare dello spauracchio “dell’asse franco-tedesco”. “C’è bisogno anche in Europa di più Italia. L’Europa deve essere la sintesi di ciò che c’è nel nostro continente”, ha detto il ministro. Non solo, ma bisogna fare attenzione a non confondere la burocrazia con l’Europa, perché “la burocrazia è al servizio di mezzo miliardo di persone, non viceversa”. “Compito della politica è dare delle direttive alla burocrazia. Ecco perché servono più poteri al Parlamento europeo”, ha detto Tajani. (segue) (Res)