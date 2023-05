Ue: Stato dell’Unione, costruire l’Europa in tempi di incertezza è più che mai necessario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Tra gli ospiti di rilievo istituzionale che hanno partecipato alle discussioni della prima giornata dello Stato dell’Unione ci sono la rappresentante speciale dell’Ue per il Sahel Emanuela Del Re, la vicepresidente del Parlamento europeo Dita Charanzova e la commissaria Ue per i Servizi finanziari Mairead McGuinness. In un panel dedicato al Global gateway, Del Re ha evidenziato che mettere in pratica la partnership tra l’Ue e l’Africa “è un’opportunità storica, sia in qualità di europei che di africani”. “Mai come oggi c’è tanta attenzione per il continente africano da parte dell’Ue” e pertanto “è fondamentale riunire le energie e le capacità umane per andare nella giusta direzione, anche con strumenti finanziari come quello del Global gateway”, ha aggiunto la rappresentante speciale. Charanzova ha invece discusso di come il continente dovrebbe creare anche su suolo europeo dei giganti tecnologici come quelli statunitensi o asiatici. “Dobbiamo fare di più come europei, avere una nostra autonomia strategica, ma bisogna fare attenzione alla creazione di campioni artificiali”, ha detto Charanzova. La commissaria McGuinness ha, infine, discusso del futuro della globalizzazione. La commissaria ha detto che l’Occidente non ha reso il sistema “un’arma”: “il nostro modo di mostrare solidarietà all’Ucraina è stato quello giusto”, ha detto. “Ovviamente viviamo in un mondo finanziario diverso alla luce delle sanzioni. E’ un fardello in più” ma “sulla frammentazione dei flussi dei capitali, non penso che sia eccessivamente dannoso stante quello che la Russia sta facendo”, ha affermato McGuinness. (Res)