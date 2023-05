Egitto: ministro degli Esteri sente le parti in guerra in Sudan, espressa preoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha tenuto, oggi, due colloqui telefonici separati con il capo delle Forze armate del Sudan, generale Abdel Fattah al Burhan, e il comandante delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. È quanto riferito dal portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zaid, in un comunicato stampa in cui ha precisato che Shoukry ha espresso la profonda preoccupazione dell'Egitto per il protrarsi degli scontri militari, che provocano vittime innocenti e mettono a rischio la sicurezza e la stabilità del Sudan. Pertanto, il capo della diplomazia egiziana ha fatto appello a entrambe le parti, esortandole a un immediato cessate il fuoco al fine di preservare le capacità del fraterno popolo sudanese e sostenere il supremo interesse nazionale. Il ministro degli Esteri ha sottolineato che l'Egitto non risparmierà sforzi per sostenere il Sudan in questa “prova pericolosa e senza precedenti”, ma ha chiesto alle due parti in guerra di rispettare una tregua per favorire le operazioni di soccorso, e per fornire assistenza umanitaria e medica a coloro che ne necessitano, oltre che protezione ai civili. Shoukry ha infine ribadito la ferma posizione dell'Egitto chiedendo il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale del Sudan e la non interferenza nei suoi affari interni.(Cae)