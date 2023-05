Algeria: relazioni con Unione Maghreb arabo inasprite da dichiarazioni di ex segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra l'Algeria e l'Unione del Maghreb arabo (Uma) si sono inasprite a seguito delle recenti dichiarazioni dell'ex segretario generale dell'organizzazione, Taieb Baccouche, che, in un'intervista all'emittente “France 24”, ha accusato Algeri di “ostacolare il processo di costruzione del Maghreb”. Da parte sua, il ministero degli Esteri algerino ha risposto affermando che l'Algeria non accetta le osservazioni di Baccouche, in quanto il suo mandato a capo dell'Uma è scaduto, e che, ad ogni modo, Algeri è l’unico membro a non aver chiesto la sospensione delle attività delle istituzioni maghrebine, contrariamente a quanto affermato dall’ex segretario generale. Il ministero degli Esteri, attraverso il suo portavoce, ha aggiunto che le dichiarazioni dell'ex segretario generale sono "vani tentativi di ingannare l'opinione pubblica maghrebina" e di distorcere i fatti accusando l'Algeria di bloccare la costruzione del Maghreb, mentre l'Algeria ha sempre sostenuto tutti gli accordi conclusi nell'ambito dell'Uma, fornendo un sostegno incondizionato a tutte le istituzioni e progetti. L'Algeria continua a essere determinata a riformare il processo di costruzione del Maghreb e a realizzare le legittime aspirazioni dei suoi popoli, oltre a rilanciare il lavoro maghrebino su basi chiare e unite, senza precondizioni, ha fatto sapere il ministero. A causa delle divergenze tra Algeria e Marocco, è da anni che non si tiene una riunione a livello di leader e ministri degli Esteri all'interno dell'Unione del Maghreb arabo, organizzazione creata nel 1989 che mira all'unità economica e futura tra i paesi del Maghreb.(Ala)