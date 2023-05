© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Giornata di sensibilizzazione sull’igiene delle mani. Meeting in occasione della World Hand Hygiene Day istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Presso il quarto piano della Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS a Roma (Ore 10)- Presentazione dei risultati del rapporto dal titolo “La criminalità tra realtà e percezione”. L’indagine è stata realizzata nell’ambito della collaborazione, avviata con il Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2021, tra la Direzione Centrale Polizia Criminale e l’Eurispes. Presso la Sala Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma in Viale Castro Pretorio,105 (Ore 10:30)- Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Assaggi, il Salone dell'enogastronomia Laziale. Presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, in Piazza di Pietra, a Roma (Ore 12). (segue) (Rer)