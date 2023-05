Siccità: Lollobrigida, buon lavoro al commissario Dell'Acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguro buon lavoro al neo commissario per la siccità, Nicola Dell'Acqua". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "La sua esperienza e la sua professionalità, come dimostrano le esperienze da direttore di Veneto Agricoltura e presidente dell'associazione delle agenzie regionali per lo sviluppo agronomico, saranno garanzia per affrontare con serietà un fenomeno che non può più essere definito emergenza e che rischia, oltre alle altre problematiche, di mettere in ginocchio il comparto dell'Agricoltura", conclude. (Rin)