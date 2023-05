Bosnia: Dodik, "violate procedure" su voto avvio adesione Kosovo a Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) non riconosce il Kosovo e il voto dell'ambasciatore bosniaco sulla richiesta di adesione di Pristina al Consiglio d'Europa è la prova della costante violazione dell'Accordo di Dayton e della Costituzione del Paese. Lo ha affermato il leader dell'entità Milorad Dodik, ripreso dalla stampa locale. "In Bosnia Erzegovina la politica estera è decisa dalla presidenza, quindi tale decisione richiedeva il consenso di altri che non c'è stato", ha detto Dodik, sottolineando che l'ambasciatore della Bosnia Erzegovina ha votato sulla questione senza il previo consenso della presidenza e quindi "in violazione delle procedure stabilite". "Questo è inaccettabile. La Repubblica Srpska non riconosce il Kosovo o qualsivoglia status in nessuna organizzazione", ha sottolineato il leader serbo. (segue) (Seb)