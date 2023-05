Serbia: presidente Vucic annuncia cambiamenti "profondi e fondamentali" in politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha quindi affermato che il parere positivo alla richiesta del Kosovo di avviare la procedura di adesione al Consiglio d'Europa è una "grande vergogna". "Non è mai successo che un Paese non riconosciuto o per il quale ci sono problemi di integrità territoriale sia stato ammesso al Consiglio d'Europa". Il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha accolto ieri la richiesta del Kosovo di avviare la procedura di adesione all'organizzazione. Ora la domanda del Kosovo sarà inviata all'Assemblea parlamentare. Spetterà a quest'organismo esprimere un parere sull'adesione di Pristina al Consiglio d'Europa. (Seb)