Bosnia: fonti stampa, "chiara istruzione" di Cvijanovic contro Kosovo in Consiglio Europa

- Prima della sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la presidente di turno ed esponente serba della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Zeljka Cvijanovic, aveva inviato al rappresentante bosniaco la "chiara istruzione" di votare contro la richiesta del Kosovo di avviare la procedura di adesione all'organizzazione. Lo riporta la stampa di Banja Luka, secondo cui Cvijanovic aveva ricordato che la Bosnia Erzegovina non ha riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. Secondo i media, la viceambasciatrice bosniaca a Strasburgo, Tanja Milasinovic Martinovic, si è invece astenuta durante il voto in Consiglio d'Europa, "in conformità con le istruzioni ricevute dal ministero degli Esteri della Bosnia Erzegovina". Il presidente della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), Milorad Dodik, ha aggiunto che l'astensione dal voto per l'adesione del Kosovo nel Consiglio d'Europa evidenzia che "questo Paese non ha alcun senso". (segue) (Seb)