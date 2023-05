Torino: gli appuntamenti di domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9, Palazzo del rettorato, via Po 17: l'assessore Rosatelli interviene alla giornata di studi LGBTQ+ nella scuola e nell'universitàOre 9, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della IV Commissione. Odg: audizione associazione Pais - percorsi di accompagnamento e di inclusione socialeOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni III e V. Odg: valorizzazione della farina tradizionale made in Piemonte e divieto di utilizzo della polvere di grillo nelle mense comunaliOre 11:30, Teatro Carignano, Piazza Carignano 6: l'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di Torino DanzaOre 12:30, Parco del Valentino: l'assessore Carretta è presente all'inaugurazione di Bike Up 2023Ore 14, il Sindaco Stefano Lo Russo inaugura la carreggiata in direzione Centro Città del collegamento con il raccordo autostradale Torino - CaselleOre 15, Biblioteca Italo Calvino, Lungo Dora Agrigento 94: l'assessora Purchia è presente alla cerimonia di consegna dei libri da parte del Rotary Club (segue) (Rpi)