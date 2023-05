© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno migratorio riguarda tutta l’Europa e per questo serve un’azione comune europea. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg4”. “Ci siamo confrontando con le realtà del nord africa e non solo. Ma l’Italia da sola non basta, il Piano Mattei da solo non basta”, ha detto il ministro. (Res)