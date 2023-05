Roma: Campidoglio, approvato Piano integrato di attività e organizzazione, subito 1500 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) dell'Ente, documento di sintesi con cui Roma Capitale procede ad adottare simultaneamente gli strumenti cardine delle attività amministrative tra cui il Piano triennale dei Fabbisogni del Personale, il Piano degli obiettivi e Piano della performance; il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Ptpct); Piano Organizzativo del Lavoro Agile (Pola); Piano delle Azioni Positive; Piano della Formazione. "L'approvazione del Piao - si legge in una nota del Campidoglio - dà immediata applicazione a quanto contenuto nel Piano Assunzionale di quest'anno, consentendo di procedere al reclutamento dei 1500 nuovi dipendenti previsti". (segue) (Com)