Roma: Campidoglio, approvato Piano integrato di attività e organizzazione, subito 1500 assunzioni (2)

- "Tra gli elementi qualificanti - si legge ancora nella nota - figura l'adozione del nuovo Piano organizzativo del lavoro agile con cui l'Amministrazione valuta un eventuale aumento dello Smart Working. Roma Capitale, infatti, a valle del confronto in atto con le organizzazioni sindacali sul tema, in linea con quanto già avviato in altri Comuni italiani come Milano e Firenze, sperimenterà una diversa applicazione del lavoro agile". Grazie all'approvazione del Piao "siamo immediatamente in grado - dichiara nella nota Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale - di convocare per la stipula dei contratti a tempo indeterminato oltre 100 funzionari amministrativi, andando ad esaurire per intero la graduatoria del concorso, 349 istruttori amministrativi e 30 funzionari dei servizi educativi: personale che sarà impiegato per rafforzare i servizi anagrafici, quelli sociali e le strutture territoriali e centrali dell'amministrazione. Per i progetti legati al Pnrr sono 78 i funzionari tecnici che, a seguito della selezione dello scorso marzo, potranno sottoscrivere i contratti a tempo determinato. Le stabilizzazioni del personale precario riguarderanno 200 insegnanti, 200 educatrici di asilo nido e 36 Assistenti Sociali. Prosegue, inoltre, il rafforzamento del personale dirigente con 7 nuovi ingressi". (segue) (Com)