Craxi: S. Craxi (FI), politica odierna deve ancora confrontarsi con sue idee e intuizioni

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- “Mio padre non ha lasciato eredi ma una grande eredità e la prova sta nel fatto che la politica odierna deve ancora confrontarsi con tante idee e intuizioni che sono state fatte da Craxi”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi intervenendo al convegno “Craxi: oltre la destra e la sinistra” nella sala Koch del Senato. “Ha posto al partito comunista una grande sfida sul piano culturale, dicendo che il leninismo era incompatibile con il pluralismo e la libertà. Questo – ha proseguito – non gli è stato mai perdonato, ma in realtà lui aveva una visione di un’Italia in cui non c’erano più grandi fabbriche e credeva che quella società che stava crescendo andava liberata scommettendo sul made in Italy e sulla capacità del sacrificio”. (Rin)