Africa: Scholz favorevole a seggio per l'Unione africana nel G20

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è espresso a favore di un seggio per l'Unione africana (Ua) nel G20. Tale sviluppo sarebbe un segno di “rispetto per l'Africa, i suoi Stati e alla sua popolazione in crescita”, ha dichiarato il capo del governo federale dopo aver incontrato ad Addis Abeba il presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat. Scholz ha aggiunto che diversi Stati parte del G20, tra cui gli Usa, sostengono già l'ingresso dell'Ua nel gruppo. La capitale dell'Etiopia è la prima tappa del viaggio in Africa orientale del cancelliere, che domani sarà a Nairobi in Kenya dove si tratterrà fino al 6 maggio per poi rientrare a Berlino. Per Scholz, la Germania intende contribuire alla promozione della pace e della sicurezza in Africa, affrontando diverse situazioni “difficili” in varie regioni del continente, in particolare “il nuovo conflitto” in Sudan. Al riguardo, il capo del governo federale ha offerto tutto il sostegno della Germania per una risoluzione pacifica degli scontri tra i reparti di Khartum e i ribelli del gruppo paramilitare Forze di supporto rapido (Rsf). Secondo Scholz, l'Ua svolge un ruolo centrale per la fine dei combattimenti. Il cancelliere ha, infine, espresso la preoccupazione di un ampliamento del conflitto in Sudan nei Paesi vicini. (Geb)