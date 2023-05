Libia: Tajani, cerchiamo di favorire elezioni e l'unificazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta cercando di favorire elezioni in Libia e l’unificazione del Paese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al “Tg4”. “Con il generale Haftar abbiamo discusso della situazione in Cirenaica”, ha detto il ministro riferendosi al capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), giunto da ieri in visita a Roma.Tajani ha poi ricordato che l’Italia parla con il governo (riconosciuto dalla Comunità internazionale, ndr), ma anche “Haftar è un interlocutore”. (Res)