Roma: Gualtieri istituisce tavolo tecnico su Ztl Fascia verde per eventuale rimodulazione

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha istituito un tavolo tecnico permanente interno che avrà l’obiettivo - in un’ottica di ascolto delle istanze dei territori e dei cittadini - di valutare possibili rimodulazioni delle misure della Ztl Fascia Verde perseguendo il miglior equilibrio possibile tra le obbligatorie esigenze di tutela dell’ambiente e della salute delle persone e l’impatto economico delle nuove disposizioni sulle fasce più deboli. È quanto si apprende da fonti del Campidoglio. Oggi, infatti, a Palazzo Senatorio si è svolta una riunione dell’amministrazione capitolina sulla nuova Ztl Fascia verde. La delibera capitolina - spiegano le stesse fonti del Campidoglio - dà attuazione alle norme del piano regionale sulla qualità dell’aria del 25 ottobre del 2022, che a sua volta è stato elaborato in ottemperanza alla normativa europea, e che impone precise limitazioni, modalità e tempistiche. Le prime iniziative del gruppo di lavoro del tavolo tecnico, in questa prima fase, partiranno con un accurato monitoraggio relativo all’attuale e reale circolazione dei veicoli Euro 2 ed Euro 3 in città (formalmente vietati dal 2018) e con l’avvio di un’interlocuzione con la Regione Lazio per definire deroghe ed eventuali compensazioni ambientali sulle disposizioni previste dalla Fascia verde sempre nel rispetto dei vincoli ambientali previsti dal piano regionale. (Rer)