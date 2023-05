© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non deve pagare l’Africa per il “capriccio di Putin di invadere l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg4”. Mantenere “i corridoi verdi” di grano e cereali nel Mar Nero è importante perché “si rischia una catastrofe alimentare” di cui i Paesi più poveri, in particolare quelli dell’Africa, rischiano di pagare.(Res)