Milano: Consiglio comunale approva Odg per accesso area B solo a mezzi pesanti dotati di kit angolo cieco

- È stato approvato dal consiglio comunale un ordine del giorno, a prima firma del consigliere Marco Mazzei, del gruppo Beppe Sala Sindaco, che chiede di consentire l'accesso nel perimetro di area B solo ai mezzi pesanti che siano dotati dell'apposito kit per rilevare ostacoli nell’angolo cieco, limitando la circolazione nell’area urbana di quelli sprovvisti dalle 22 alle 6 del mattino. La proposta di Mazzei, ha lui stesso spiegato in aula, è nata dopo che “c'è stata una sequenza impressionante di incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti e pedoni”, incidenti che “hanno avuto una dinamica simile: un mezzo pesante che ha colpito un pedone o un ciclista mentre era in strada”. “Le dinamiche – ha proseguito Mazzei - sono state molto simili, e questo credo sia il classico caso di uscire dalla logica degli incidenti che succedono e che sono ineluttabili. In particolare, questi incidenti succedono perchè chi guida è in qualche modo cieco attorno all'abitacolo del veicolo. Il tema dell'angolo cieco è noto tanto che in Ue dal prossimo anno tutti i mezzi pesanti con angolo cieco dovranno essere dotati di sensore”. “Chiaramente – ha aggiunto - la città deve andare avanti, e non possiamo immaginare non ci sia circolazione di mezzi che trasportano merci o materiali da costruzione, ma c'è una tecnologia molto semplice: kit da aggiungere ai mezzi pesanti che risolvono il problema degli angoli ciechi”. “Faremo tutto quello che ci è concesso e che è possibile e anche di più, perchè pensiamo che sia fondamentale garantire la sicurezza in questa città, in particolare per i mezzi come questi”, ha commentato l’assessore alla mobilità Arianna Censi, che ha dato parere positivo all’Odg di Mazzei. (segue) (Rem)