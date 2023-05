Milano: Consiglio comunale approva Odg per accesso area B solo a mezzi pesanti dotati di kit angolo cieco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indicazione che arriva dal consiglio, da quanto ha illustrato Mazzei, è che tutti i veicoli pesanti dovranno essere a norma entro luglio 2024, e non solo quelli di nuova immatricolazione che saranno già dotati obbligatoriamente dei sensori per via della norma Ue menzionata dal consigliere. La proposta è stata accolta con generale approvazione da parte della maggioranza. “Da parte nostra c’è l’impegno massimo a mettere in campo tutte le soluzioni tecnologiche e viabilistiche per rendere più sicura la mobilità ciclabile e pedonale in città”, ha dichiarato il capogruppo del Pd Filippo Barberis. Alcune perplessità e rimostranze sono invece arrivate da parte delle opposizioni, sia riguardo a costo e affidabilità dei kit sia riguardo ad altri aspetti, come la natura delle piste ciclabili milanesi. L’opposizione ha infatti chiesto la votazione per parti separate, votando contrariamente o astenendosi solo nei punti considerati più critici e approvando all’unanimità il resto del documento. “Visto che è un ordine del giorno di buon senso, penso il buon senso abbia prevalso”, ha commentato Mazzei dopo l’approvazione unanime dell’Odg. (Rem)