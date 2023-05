Berlusconi: Tajani, è in forma, è pronto a intervenire a kermesse di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi è in forma, nonostante la convalescenza: “ci ho parlato un’ora fa e sta preparando il suo intervento in conclusione della manifestazione di Forza Italia di sabato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al “Tg4”. “Berlusconi è ancora un protagonista della politica italiana” e “Forza Italia è strettamente parte del Partito popolare europeo”, ha aggiunto il ministro. "Siamo una forza seria, credibile, affidabile e responsabile che è stata eletta per governare insieme ai suoi alleati", ha detto. (Res)