Usa: Biden incontra presidente Banca mondiale, focus su povertà e clima

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato oggi alla Casa Bianca Ajay Banga, a cui ha ribadito le congratulazioni per la recente nomina alla presidenza della Banca mondiale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Hanno discusso il futuro della nostra collaborazione per ridurre la povertà a livello globale e contrastare il cambiamento climatico”, ha detto. (Was)