Germania: Klingbeil (Spd), settimana lavorativa di quattro giorni non per tutti i settori

- Copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Saskia Esken, Lars Klingbeil si è detto aperto all'introduzione in Germania della settimana lavorativa di quattro giorni, ma non per tutti i settori. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, Klingbeil ha affermato che l'accorciamento della settimana di lavoro “può funzionare” in alcuni comparti. Il copresidente della Spd ha aggiunto di accogliere “con favore” questo sviluppo, “se regolato dalla contrattazione collettiva”. Allo stesso tempo, Klingbeil ha evidenziato che “non funzionerà” assumere la settimana di quattro giorni a modello e sostenere che sia adatta “a ogni lavoro”. (Geb)