Russia: Casa Bianca, nessun coinvolgimento Usa nell’attacco contro il Cremlino

- Gli Stati Uniti stanno ancora raccogliendo informazioni in merito al presunto attacco avvenuto ieri contro il Cremlino, che secondo le autorità di Mosca sarebbe stato organizzato dall’Ucraina e dagli Usa con l’utilizzo di droni. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo ancora prove in grado di dimostrare le tesi di Mosca e Kiev, ma voglio ribadire una cosa: gli Stati Uniti non sono coinvolti in alcun modo in questo incidente, nonostante le bugie del Cremlino”, ha detto, rispondendo al portavoce della presidenza russa, Dmitrij Peskov, che oggi ha affermato che Washington sarebbe responsabile dell’attacco. (Was)