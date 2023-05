Roma: slitta l'approvazione della delibera sullo stadio ma c'è accordo con alcune opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si va a martedì prossimo per il via libera definitivo dell'Assemblea capitolina alla delibera che stabilisce l'interesse pubblico sullo stadio della As Roma a Pietralata. "Vogliamo che la delibera sia il più partecipata possibile, è un impegno importante per Roma, abbiamo fatto un lavoro come capigruppo di condivisione degli atti su emendamenti e ordini del giorno. Alcuni atti saranno accolti e la maggioranza voterà favorevolmente. Abbiamo accolto la richiesta delle opposizioni, in particolare di centrodestra e Movimento 5 stelle, a non strozzare i tempi della discussione nella giornata di oggi e quindi abbiamo deciso di rimandare il voto finale a martedì prossimo", ha spiegato la capogruppo del Pd, Valeria Baglio, a margine dei lavori dell'Aula Giulio Cesare. Nel pomeriggio la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, a termine della discussione generale, infatti ha convocato una riunione dei capigruppo di maggioranza e opposizione in Sala delle Bandiere: un tentativo per cercare di assorbire le richieste di modifica presentate dalle opposizioni e riuscire, quindi, a chiudere la partita entro questa sera. (segue) (Rer)