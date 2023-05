Roma: slitta l'approvazione della delibera sullo stadio ma c'è accordo con alcune opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi di minoranza, in particolare Udc e Lega, hanno sottoscritto alcuni emendamenti della maggioranza e hanno avuto il via libera all'approvazione di alcuni loro ordini del giorno. Accordo simile è stato raggiunto anche con Azione e Italia viva, a quanto si apprende, mentre il Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia - a termine della riunione - sono quelli apparsi maggiormente intenzionati a rimarcare le proprie istanze in Aula Giulio Cesare. "Le richieste delle opposizioni accolte riguardano temi di merito come evitare il congestionamento del traffico e supportare le persone che vogliono andare con i mezzi pubblici, oppure fare in modo che il progetto abbia un impatto acustico che tenga conto dei residenti e dell'ospedale Sandro Petrini", ha chiarito Baglio. In tutto erano stati avanzati una sessantina di emendamenti e una quarantina di ordini del giorno. Tra gli emendamenti che saranno discussi ce ne è uno che prevede una penale qualora la società sportiva volesse far decadere in anticipo, quindi prima dei 90 anni previsti, la convenzione per la gestione dell'impianto. (segue) (Rer)