Roma: slitta l'approvazione della delibera sullo stadio ma c'è accordo con alcune opposizioni (3)

- "Ci sono tre grandi questioni - ha detto l'assessore all'Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia -. Rispetto ai pareri giunti dagli uffici sono state estrapolate alcune condizioni tecniche che l'assemblea ha ritenuto che non possono essere derogate sul tema dei parcheggi, sul tema della sicurezza dell'ospedale Pertini sia in termini di emissioni acustiche che di accessibilità, sul tema del trasporto pubblico con una percentuale minima che deve essere garantita dal progetto, sul tema degli espropri che devono essere fatti dall'As Roma laddove le aree non siano state esprorpiate da Roma Capitale. Questi sono i principali emendamenti. C'è un emendamento specifico legato al tema della concessione: l'Assemblea ha voluto esplicitare l'esclusione di ipotesi che a oggi possono sembrare lunari ma che in 90 anni potrebbero verificarsi, e cioè che il soggetto concessionario possa alienare la società sportiva mantenendo la concessione o, viceversa, più problematico, possa alienare la concessione mantenendo la società sportiva". (segue) (Rer)