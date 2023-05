Roma: slitta l'approvazione della delibera sullo stadio ma c'è accordo con alcune opposizioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, per il potenziamento delle infrastrutture della mobilità nell'ambito del quadrante di Pietralata dovrà essere previsto un investimento pubblico. "Abbiamo indicato che il 50 per cento massimo dei tifosi possa utilizzare veicoli privati e quindi l'altro 50 per cento deve essere trasporto pubblico o ciclopedonale. Questa è una soglia minima. Speriamo di ampliare questa soglia e che si possa massimizzare il trasporto pubblico e su ferro, ma la fattibilità di tale obiettivo la potremo verificare soltanto con il tavolo tecnico che si aprirà dopo il voto dell'aula sul pubblico interesse", ha detto Veloccia. "È evidente - ha aggiunto - che dovremo verificare quali saranno le eventuali opere infrastrutturali per potenziare il trasporto pubblico e che dovranno essere necessarie e come dovranno essere finanziate economicamente. Sicuramente le opere infrastrutturali volte al miglioramento del trasporto pubblico generali dovranno vedere Roma Capitale partecipe: non possiamo pensare di addossarle alla As Roma". Alla domanda se fosse stata fatta una stima dei costi a carico di Roma Capitale per le opere pubbliche, l'assessore ha risposto: "No, in questo momento siamo in una fase preliminare, ci serve capire, e su questo si esprimerà oggi l'Assemblea capitolina, se l'idea di fare uno stadio a Pietralata, in quell'area abbandonata da anni, riveste un interesse pubblico. Dal giorno dopo si lavorerà al progetto definitivo". (Rer)